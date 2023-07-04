Пассажиров будут угощать пивом латвийского брэнда Mežpils, которое производит пивоварня, основанная в 1865 году.

Латвийская авиакомпания airBaltic заявила о том, что в июле впервые в своей истории угостит пассажиров настоящим бочковым пивом во время полета.

Как сообщает Avianews, акция приурочена к Латвийскому фестивалю песни и танцев. Отведать разливное пиво смогут пассажиры airBaltic, вылетающие 7, 8 и 9 июля. Напиток будет разливаться из специальной авиационной тележки.

В авиакомпании отметили, что пассажиров будут угощать пивом местного латвийского брэнда Mežpils, которое производит пивоварня, основанная в 1865 году.

Новшества от airBaltic

В августе 2022 года латвийская авиакомпания первой в Европе разрешила экипажам самолетов пирсинг и тату. Также работники авиакомпании теперь могут самостоятельно выбирать себе прически на время работы.

В январе 2023 года сообщалось о том, что латвийская авиакомпания airBaltic в 2023 году первой в Европе планирует запустить бесплатный спутниковый интернет от Starlink на всех своих самолетах.

Благодаря этому пассажиры авиакомпании смогут пользоваться доступом в сеть интернет сразу после того, как попадут на борт. Услуга будет доступна как на земле, так и во время перелета. Доступ в сеть будет бесплатным. Авиакомпания рассчитывает выполнить все работы по установке оборудования Starlink на всех своих самолетах в течение 2023 года.

Пиво на борту самолетов

В Европе эксперименты с подачей разливного пива в полете начала нидерландская авиакомпания KLM еще в 2016 году. Для этого была создана уникальная конструкция. Так как механизм необходимо было вместить в стандартную авиационную тележку ограниченных габаритов, разработчики отказались от системы охлаждения пива.

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