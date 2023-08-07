Один украинец может заказать и получить один номерной знак, отметили в МВД.

С понедельника, 7 августа, в Украине можно забронировать номерной знак на автомобиль онлайн - через "Электронный кабинет водителя".

О соответствующей новой государственной онлайн-услуге сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. "С сегодняшнего дня заработала новая сервисная услуга, которая позволяет гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто. Заказать услугу возможно по типу транспортного средства", - поделился он.

При этом Клименко отметил, что на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак.

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Воспользоваться такой услугой можно через "Электронный кабинет" водителя: https://e-driver.mvs.gov.ua/login. Бронирование действует в течение 10 календарных дней. После завершения этого срока заказ отменяется автоматически.

Министр отметил, что услуга введена в рамках реформирования государственных сервисов. "И это еще один шаг к реализации онлайн-услуги перерегистрации транспортных средств в будущем", - отметил Клименко.

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Как сообщал УНИАН, с 23 марта в "Электронном кабинете водителя" была восстановлена услуга заказа индивидуальных номерных знаков.

Автовладельцы могут заказать индивидуальный номерной знак онлайн и потом получить его двумя способами - это самовывоз или доставка в отделение "Новой почты".

Стоимость услуги изготовления индивидуальных номерных знаков: 300 грн - три символа (минимальный заказ); 90 грн - каждый следующий (до восьми символов); 466,44 грн - стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто); 266,58 грн - стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

Как известно, для водителей онлайн через приложение "Дія" доступными являются, в частности, оплата штрафов за нарушение ПДД, выписанных с помощью камер автоматической видеофиксации нарушений, и оплата за парковку на площадках "Киевтранспарксервиса".

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