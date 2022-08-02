Новый "Электронный кабинет водителя" был представлен 11 февраля.

В "Электронном кабинете водителя" от МВД Украины восстановили ряд онлайн-услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В е-кабинете, доступном по ссылке https://e-driver.mvs.gov.ua, сейчас есть такие услуги:

страхование - владельцы транспортных средств могут выбрать страховую компанию и приобрести страховой полис;

проверка транспортных средств по VIN-коду и персональным данным владельца;

заказ выдержек из Единого государственного реестра транспортных средств;

проверка истории транспортного средства.

Вскоре будут подключены другие услуги для пользователей сервиса, а именно: заказ индивидуального номерного знака, проверка штрафов и тому подобное.

Как сообщалось, 11 февраля был представлен новый "Электронный кабинет водителя". Он стал адаптированным для мобильных устройств и стал устойчивым к внешним киберугрозам.

Среди доступных сервисов были "Карточка водителя" (национальное и международное водительское удостоверение), "Автопарк" (данные о зарегистрированных за физическими лицами транспортных средствах, страховом полисе, истории регистрации авто), "Штрафы" (информация о штрафах с возможностью их оплачивать) и "Электронная очередь" (для записи в территориальный сервисный центр МВД).

В МВД извещали, что в течение нескольких недель "Электронный кабинет водителя" будет наполняться сервисами. И уже во втором квартале его работа будет возобновлена в полном объеме.

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