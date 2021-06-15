Японская компания Nissan представила новую версию популярной модели Note, которая называется Nissan Note Aura.
Об этом сообщает Обозреватель и Авторевю со ссылкой на пресс-службу Nissan.
Отмечается, что автомобиль стал очередным шагом на пути реализации фирменной стратегии Nissan NEXT, которая предполагает постепенный переход всего модельного ряда на экологически чистые силовые агрегаты и электротягу.
Экстерьер Nissan Note Aura
От базовой модели Nissan Note новинка отличается новым дизайном передней панели кузова, иными бамперами и LED-светотехникой. Также авто получило новую форму заднего спойлера и задних фонарей, объединенных тонкой светодиодной полоской.
Новинка предлагается в 14 цветах кузова, в том числе есть 5 двухцветных вариантов.
В стандартную комплектацию Nissan Note Aura входят 17-дюймовые диски оригинального дизайна.
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Интерьер Nissan Note Aura
Также Aura получила новые цвета и варианты оформления интерьера.
Начальная комплектация Aura по насыщенности оборудованием соответствует топ-версии обычного Nissan Note.
Покупателям доступны комбинированная тканевая отделка "под твид" со вставками из кожзама или высококачественная натуральная кожа с особым рисунком.
Для отделки приборной панели и центральной консоли используются декоративные панели из дерева, а карты дверей, передний подлокотник и верхняя часть торпеды отделаны тканью.
В базовой комплектации установлена аудиосистема, созданная в кооперации с Bose, а за дополнительную плату можно заказать ее "продвинутую" версию Personal Plus с парой динамиков в торцах подголовника переднего пассажира.
Новинка имеет улучшенную шумо- и звукоизоляцию за счет использования дополнительных изоляционных материалов, а также более толстым стеклам на передних дверях.
Двигатель Nissan Note Aura
Note Aura будет доступна как с передним приводом, так и с полноприводной версией 4WD.
В системе e-Power бензиновый 1,2-литровый мотор (82 л.с.) используется исключительно в качестве генератора и не имеет связи с колесами.
Переднеприводная версия оснащена 136-сильный тяговый электромотором, выдающим 300 Нм крутящего момента.
В версии 4WD у авто есть еще один электродвигатель (68 л.с.,100 Нм), который находится сзади и приводит свою пару колес, работать он может во всем диапазоне скоростей.
Стоимость новинки в Японии стартует с $23705, а полноприводный вариант с кожаным салоном оценивается в $26900. Старт продаж на внутреннем рынке намечен на осень.
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