Новинка будет оснащаться исключительно гибридным силовым агрегатом e-Power.

Японская компания Nissan представила новую версию популярной модели Note, которая называется Nissan Note Aura.

Об этом сообщает Обозреватель и Авторевю со ссылкой на пресс-службу Nissan.

Отмечается, что автомобиль стал очередным шагом на пути реализации фирменной стратегии Nissan NEXT, которая предполагает постепенный переход всего модельного ряда на экологически чистые силовые агрегаты и электротягу.

Экстерьер Nissan Note Aura

От базовой модели Nissan Note новинка отличается новым дизайном передней панели кузова, иными бамперами и LED-светотехникой. Также авто получило новую форму заднего спойлера и задних фонарей, объединенных тонкой светодиодной полоской.

Новинка предлагается в 14 цветах кузова, в том числе есть 5 двухцветных вариантов.

В стандартную комплектацию Nissan Note Aura входят 17-дюймовые диски оригинального дизайна.

Читайте такжеTesla начала поставки самой быстрой и дорогой модели (фото, видео)

Интерьер Nissan Note Aura

Также Aura получила новые цвета и варианты оформления интерьера.

Начальная комплектация Aura по насыщенности оборудованием соответствует топ-версии обычного Nissan Note.

Покупателям доступны комбинированная тканевая отделка "под твид" со вставками из кожзама или высококачественная натуральная кожа с особым рисунком.

Для отделки приборной панели и центральной консоли используются декоративные панели из дерева, а карты дверей, передний подлокотник и верхняя часть торпеды отделаны тканью.

В базовой комплектации установлена аудиосистема, созданная в кооперации с Bose, а за дополнительную плату можно заказать ее "продвинутую" версию Personal Plus с парой динамиков в торцах подголовника переднего пассажира.

Новинка имеет улучшенную шумо- и звукоизоляцию за счет использования дополнительных изоляционных материалов, а также более толстым стеклам на передних дверях.

Двигатель Nissan Note Aura

Note Aura будет доступна как с передним приводом, так и с полноприводной версией 4WD.

В системе e-Power бензиновый 1,2-литровый мотор (82 л.с.) используется исключительно в качестве генератора и не имеет связи с колесами.

Переднеприводная версия оснащена 136-сильный тяговый электромотором, выдающим 300 Нм крутящего момента.

В версии 4WD у авто есть еще один электродвигатель (68 л.с.,100 Нм), который находится сзади и приводит свою пару колес, работать он может во всем диапазоне скоростей.

Стоимость новинки в Японии стартует с $23705, а полноприводный вариант с кожаным салоном оценивается в $26900. Старт продаж на внутреннем рынке намечен на осень.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий