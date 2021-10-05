Штат инспекторов Укртрансбезпеки будет увеличен вдвое, а их зарплата, которая сейчас составляет 6-7 тысяч гривен, повышена минимум до 15 тысяч гривен в месяц.

Министерство инфраструктуры Украины начинает перезагрузку Госслужбы безопасности на транспорте (ГСБТ, Укртрансбезпека). Сейчас речь идет о трех ключевых направлениях - кадровая перезагрузка, цифровизация и помощь международных партнеров.

Планы реформирования Укртрансбезпекы обсудили на круглом столе, сообщает Мининфраструктуры Украины в Facebook.

"Негатив на рынке накапливался годами — мы понимаем, что только системные изменения смогут изменить это отношение. Задачи, стоящие перед нашей командой на ближайшие полгода достаточно четкие: максимальная автоматизация государственных сервисов, новая кадровая политика и тесная работа с нашими международными партнерами", — рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Работа Укртрансбезпеки в последние годы, по мнению Найема, свидетельствует, как довольно быстро из-за кадрового голода, нехватки финансирования и политической воли может уничтожаться изнутри одна из ключевых государственных институций в сфере перевозок.

При этом в МИУ, по его словам, не выдумывают собственных путей и не экспериментируют, а используют опыт развитых стран, конкретные решения и инициативы, которые уже продемонстрировали свою эффективность.

Штат инспекторов Укртрансбезпеки будет увеличен вдвое, а их зарплата, которая сейчас составляет 6-7 тысяч гривен, повышена минимум до 15 тысяч гривен в месяц. Отбирать новых инспекторов будут по конкурсу, который стартует до конца октября. На дорогах они должны появиться летом 2022 года. От кандидатов требуют наличие высшего образования и готовность развиваться и учиться, работать на общий результат.

Цель цифровизации услуг Укртрансбезпеки — минимизация человеческого фактора в принятии решений и коррупционных рисков.

В конце лета был запущен новый кабинет перевозчика "ШЛЯХ", в котором уже реализована система заказа и учета разрешений на международные грузоперевозки.

К концу 2021 планируется начать разработку и внедрение программных компонентов, которые необходимы для выполнения функций Укртрансбезпеки. Среди них: система онлайн распределения ЕКМТ; создание программного обеспечения для контроля за движением и исполнением постановлений (E-Decision), создание электронного Госреестра сертификатов соответствия транспортных средств и тому подобное.

Все системы и инструменты будут разработаны за счет средств специального фонда государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.

Планы по реформированию Укртрансбезпеки поддержали представители Европейского Союза, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, IDLO, Европейской бизнес-ассоциации и Ассоциации международных автоперевозчиков.

Напомним, в 2020 году в Украине стартовала масштабная инфраструктурная программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в рамках которой по всей стране сейчас обновляются дороги, в том числе и для комфортного и безопасного транзита через Украину.

Автор: Иван Бойко