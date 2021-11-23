Рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей, которые будут перевозить людей.

В 2022 году на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны регулярные перевозки.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время рабочей поездки на Херсонщину, информирует пресс-служба ведомства.

В частности, она осмотрела режимную и сервисную зоны КПВВ "Чонгар", который уже передан от АО "Украинская железная дорога" на баланс министерства.

"У нас еще есть задача обустроить здесь аптечный пункт, помещения банка и автобусную станцию для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года", - сказала Верещук.

По ее словам, сейчас ГП Мининтеграции уже решает вопросы размещения автостанции на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", а также работает над налаживанием автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на временно оккупированную территорию и выезда с нее.

Верещук отметила, что сейчас рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для указанных КПВВ, которыми будут перевозить людей.

"Нам надо предложить легальный путь. Нелегальные перевозчики появляются тогда, когда легальный путь не работает и никто это не контролирует. Именно это мы обсуждали вчера на заседании с правоохранительными органами Херсонской области и АР Крым. Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому до февраля это вопрос перевозки, когда мы говорим от нуля и до населенных пунктов, будет решен", - подчеркнула она.

Верещук также заверила, что украинцы, которые пересекают административную границу из временно оккупированного Крыма, смогут вакцинироваться непосредственно на КПВВ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре на КПВВ "Каланчак" пограничники задержали "ополченца Крыма" с многочисленными медалями от оккупантов.

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Автор: Антонина Доломанжи