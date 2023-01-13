Захватчики ускорили мероприятия по интеграции оккупированных территорий Украины.

Россияне пригрозили жителям оккупированных территорий конфискацией автомобилей за отказ переходить на водительские удостоверения и автономера российского образца. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, оккупационные администрации ускорили темпы проведения мероприятий по интеграции захваченных украинских территорий в российскую административно-правовую систему.

В частности, автомобилистов принуждают менять водительские права на документы российского образца. Аналогично происходит с автомобильными номерами.

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"Оккупанты объявили, что эксплуатировать транспортные средства, в том числе и личные, без выполнения этих условий будет запрещено, а в случае нарушения их могут изымать", – рассказала Анна Маляр.

Война в Украине – последние новости

В настоящее время самая тяжелая ситуация на фронте сложилась в городе Соледар, где уже много дней идут непрерывно жестокие бои. Враг безуспешно пытается прорвать линию украинской обороны, но несет большие потери.

12 января президент собрал на заседание Ставку верховного главнокомандующего. Обсуждалась ситуация на фронте, в том числе в Соледаре.

На этом фоне западные партнеры Украины начали активно обсуждать вопрос передачи Украине современных танков. Первой на этот шаг решилась Польша.

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