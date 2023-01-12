Также говорили об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров.

На Ставке верховного главнокомандующего отдельное внимание участники уделили боям в Бахмуте и Соледаре.

"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

При этом президент подчеркнул, что подразделения, которые защищают эти города, будут снабжаться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.

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Зеленский также сообщил, что речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров.

Ситуация в Бахмуте и Соледаре: подробности

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что жестокие и тяжелые бои продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. По ее информации, враг пытается безуспешно прорвать украинскую оборону и захватить Соледар, однако несет большие потери.

Украинские силы ведут ожесточенные бои за содержание Соледара, российские оккупанты не смогли прорвать украинскую оборону и зайти в тыл защитникам города.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что вся элита российской армии, которая пыталась захватить Бахмут, перекочевала под Соледар.

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