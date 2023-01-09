По его словам, подобная ситуация была и в Торском.

Российский оккупант признался в военных преступлениях против мирных украинцев во время отступления из Лимана. В перехваченном разговоре, опубликованном Службой безопасности Украины, россиянин рассказал, что рашисты убивали гражданских и насиловали женщин.

Во время разговора с товарищем оккупант жалуется, что женщин в прифронтовых населенных пунктах нет. Остались только пожилые женщины, а молодых "вырезали".

"Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, х*хлов йоб*ных ... Насиловали, резали их там расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли и расстреливали. Всех мужиков, кто младше, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали", – признается оккупант.

В СБУ заявили, что армия России – это военные преступники и маньяки, которые наслаждаются издевательством над мирным населением временно оккупированных территорий. Этот перехваченный телефонный разговор станет еще одним доказательством в Гааге для тех захватчиков, кому таки удастся выжить на этой войне.

Военные преступления РФ в Украине

Всего по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны армии России Служба безопасности открыла более 21 тыс. уголовных производств.

Российские войска на временно оккупированных территориях Украины создают пыточные для детей. Дети там находятся в ужасных условиях. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что такие камеры обнаружили в освобожденном Херсоне.

Иногда россияне идут на военные преступления с согласия собственных жен. 12 апреля СБУ обнародовала перехваченный телефонный разговор солдата армии РФ с женой, в ходе которого женщина призвала насиловать украинок.

"Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно?"- говорит женщина своему мужу-окупанту. При этом она призывает его пользоваться презервативами.

Журналист установили фигурантов разговора. Отмечается, что мужчина – 27-летний Роман Быковский в прошлом срочник Росгвардии, также служил в полку, который участвовал в аннексии Крыма Россией. С началом полномасштабного наступления на Украину вторгся на Херсонщину. Жена-Ольга Быковская воспитывает их ребенка в оккупированном Крыму. Оба-родом из Орловской области РФ. Несколько недель назад СБУ объявила россиянку в международный розыск.

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