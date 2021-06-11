Ограничения вводятся в связи со строительством транспортной развязки.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») временно, с 06:00 15 июня по 17:00 22 июня, ограничит движение транспорта на дороге М-05 Киев - Одесса при въезде в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

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В частности, на дороге Киев - Одесса (21-й километр в районе населенного пункта Вита-Почтовая) в этот период будет перекрыт правый проезд в направлении Одессы.

«Движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по левой части дороги (в направлении Киева)», - сказано в сообщении.

Новые развязки

Государственное агентство автомобильных дорог Украины построит три транспортные развязки на подъездах к Киеву, которые обеспечат безопасное распределение транспортных потоков и разгрузку транспортных узлов на международных трассах.

В частности, для строительства развязок определены три места: 15-й километр на трассе M-05 Киев - Одесса (в районе населенного пункта Чабаны), 21-й километр на этой же трассе (пункт Вита-Почтовая), а также 21-й километр на дороге M-06 Киев - Чоп (пункт Стоянка).

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Автор: Павел Степанец