Ограничения вводятся в связи со строительством транспортной развязки.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») с 06:00 8 июня по 17:00 11 июня временно ограничит движение транспорта на дороге М-06 Киев - Чоп при въезде в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

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В частности, на дороге Киев - Чоп (21-й километр в районе Стоянки) в этот период будет перекрыт левый проезд в направлении Киева.

«Движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении города Чоп)», - сказано в сообщении.

Новые развязки

Государственное агентство автомобильных дорог Украины построит три транспортные развязки на подъездах к Киеву, которые обеспечат безопасное распределение транспортных потоков и разгрузку транспортных узлов на международных трассах.

В частности, для строительства развязок определено три места: 15-й километр на трассе M-05 Киев - Одесса (в районе населенного пункта Чабаны), 21-й километр на этой же трассе (пункт Вита-Почтовая), а также 21-й километр на дороге M-06 Киев - Чоп (пункт Стоянка).

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Автор: Павел Степанец