На границе с Венгрией водители заблокировали ПП "Тиса" из-за конфликта с таможенниками (фото, видео)

Водители некоторых авто отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд с КПП для всех остальных.

На КПП «Тиса» (украинско-венгерская граница), несколько дней назад образовались огромные очереди на въезд в Украину. Сегодня водители микроавтобусов в знак протеста против действий таможенников заблокировали пункт пропуска.

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Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на украинцев, которые не могут вернуться домой. Кое-кто не может пересечь границу еще с 16 часов 29 мая.

Проблемы на пункте возникли якобы потому, что через границу "перестали пускать посылки, которые раньше пропускали". Таможенники отмечают, что работают с соблюдением требований действующего законодательства и не осуществляют никаких дополнительных проверок или операций, кроме определенных законом.

И.о. руководителя Закарпатской таможни говорит, что никаких изменений в законодательстве нет, просто "решили навести порядок, чтобы водители не спекулировали на перевозках передач и не нарушали правила пересечения границы".

Людей, чей груз, отвечает требованиям якобы "пропускают без проблем". Водителям предлагают, вернуться в Венгрию или сдать груз на склад передачи. Однако, отмечают на таможне, их не устраивает ни один из вариантов.

Утром 31 мая водители микроавтобусов заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе из-за невозможности попасть в Украину. После этого на КПП прибыли резервные силы пограничной службы. По данным местных СМИ, сейчас на границе находятся до 50 неоформленных микроавтобусов. Движение через границу остается заблокированным.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан. Таможенники поясняют, что некоторые водители отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы до таможенного контроля, что и стало причиной задержек на границе.

Журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале утверждает, что причиной конфликта стал неожиданный отказ таможенников от «традиционной» практики пропуска грузов через границу.

«Раньше водители бусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины, 500€ с буса, а сейчас от них требуют растаможить содержимое микроавтобуса по цене 1€/кг, а те отказываются. С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров. Венгры не пускают никого на территорию своего КПП», - отмечает он.

По его словам, сейчас водители и пассажиры бусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд с КПП для всех остальных. Сейчас там стоит 50 неоформленных бусов.

На место стянуть все резервы Чопского пограничного отряда и дополнительно 50 пограничников из города Львов, которые автомобилями и щитками заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска «Тиса».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о необходимости остановить контрабанду на таможне, с чем не справился бывший глава Таможенной службы Максим Нефедов.

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