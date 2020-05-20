Зеленский заявил о необходимости остановить контрабанду на таможне

По словам президента, из-за контрабанды в бюджет не доходят десятки миллиардов гривень.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о необходимости остановить контрабанду на таможне, с чем не справился бывший глава Таможенной службы Максим Нефедов.

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"Макс Нефедов нормальный человек, но на таможне берут взятки. Нормальный человек – но едет контрабанда... Я ему предлагал – давай изменим законодательство, что на время борьбы с контрабандой военные, служба безопасности, давай отдельные отряды сделаем военные, которые зайдут на таможню и остановят полностью контрабанду. Результат – минус десятки миллиардов гривень, где нам брать эти деньги? Нет наполнения бюджета", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что хорошие нововведения, в частности цифровизацию и IT-специалистов, на таможне оставили.

"Айтишников, кстати, которых он привел для цифровизации таможни, всех мы с министром финансов, и с премьером, и с Федоровым (вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров - УНИАН) – Федоров всех оставил. Мы контролируем. Те вещи, которые там хорошие, они хорошие", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.