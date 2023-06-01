На границе с Румынией заработает пилотный проект, который будет способствовать уменьшению очередей перед пунктами пропуска.

С сегодняшнего дня, 1 июня, на границе с Румынией заработает пилотный проект по тестированию системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций, который будет способствовать уменьшению очередей перед пунктами пропуска.

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, пилотный проект будет реализован в пунктах пропуска: "Орловка-Исакча"; "Порубное – Сирет"; "Красноильск – Вековую де Сус"; "Дьяково – Халмеу".

"Тестирование системы предварительного уведомления будет предусматривать определение оптимального количества транспортных средств, которые принимаются пограничными органами каждой из сторон за период одной смены в автомобильных пунктах пропуска, согласование порядка взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций в пунктах пропуска, а также обеспечение ритмичности пропускных операций на границе", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что представители Государственной таможенной службы Украины и таможенной администрации Румынии согласовали введение системы на украинско-румынской границе на период трех месяцев.

В Гостаможслужбе также отметили, что подобные проекты уже реализуются на участках границы с другими странами-соседями - членами ЕС и получили высокую оценку от контрольных служб Украины и сопредельных государств.

"єЧерга"

8 мая 2023 года в 16 пунктах пропуска заработал электронный сервис пересечения границы "єЧерга". Система является бесплатной и позволяет снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Записаться в очередь можно на сайте или в мобильном приложении "єЧерга". Ключевой задачей системы является рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

По состоянию на 13 мая 2023 года сразу на 13 пунктах пропуска исчезли очереди из грузовиков. Грузовики могут пересекать границу исключительно по электронной очереди.

Вас также могут заинтересовать новости: