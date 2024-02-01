Ремонтные работы на аварийных мостах Киева могут начать после запуска Подольского моста.

В Киеве мосты через Днепр Метро и Патона официально находятся в пятом состоянии технической квалификации, то есть признаны недееспособными.

Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов, утверждает, что в случае возникновения аварийной ситуации на мосту Метро будет идти речь о фактическом строительстве нового моста или восстановлении существующего.

В комментарии LIGA.net он сообщил, что в ходе инспекции правительственная комиссия установила, что один из канатов моста оборвался, после чего произошло уменьшение грузоподъемности моста: там запретили движение грузового транспорта.

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Эксперт напомнил, что мост Патона официально можно только реставрировать или ремонтировать, ведь у него статус памятника архитектуры. А мост Метро не является достопримечательностью и его можно капитально отремонтировать.

"Но в случае аварийной ситуации мы будем говорить о фактически строительстве нового моста или восстановлении. Пока мы думаем, что можем решать ремонт мостов, я очень сильно боюсь, что на самом деле это может решить какой-то случай. То есть, когда у нас работает то, что по классификации нетрудоспособно, нас не должен удивлять тот факт, что завтра это может перестать работать", – отметил Беспалов.

По его словам, обычно ремонтируемые мосты пытаются полностью не закрывать, а проводить работы на одной его части. Однако с киевскими мостами ситуация может сложиться иначе из-за конструктивных особенностей.

Источник издания в Кабинете Министров заявил, что ремонтные работы на аварийных мостах Киева могут начать после запуска Подольского моста.

"Киев, то, что мы сейчас видим, активно достраивает Подольско-Воскресенский мост. Я думаю, как только они запустят по нему нормальное движение, начнут закрывать мосты на капитальный ремонт", – заявил он.

Источник считает, что транспортного коллапса из-за закрытия указанных мостов не будет, потому что Подольский мост сможет взять на себя часть трафика.

Проблемы с метро в Киеве

В Киевском метрополитене между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" построят новый участок туннеля на замену аварийному. Восстановительные работы планируют завершить осенью 2024 года. Об этом сообщил в основатель компании "Автострада", которая является подрядчиком восстановительных работ, Максим Шкиль.

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