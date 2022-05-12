Заместитель руководителя ОП напомнил, что временный мост по левому проезду автодороги был смонтирован уже через пять дней после деоккупации Киевской области.

29 мая состоится запланированное открытие движения по восстановленному мосту через реку Ирпень. Об этом в официальном Телеграм-канале написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня, по поручению Президента Украины, вместе с главой Киевской областной военной администрации Александром Павлюком и руководителем гуманитарного штаба Киевской области Алексеем Кулебой проинспектировали ход восстановительных работ разрушенного моста через р. Ирпень в Стоянке, который был взорван 25 февраля, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск", – отметил он.

Заместитель руководителя ОП напомнил, что временный мост по левому проезду автодороги был смонтирован уже через пять дней после деоккупации Киевской области. Это дало возможность восстановить движение большегрузного транспорта в направлении Киев–Житомир в кратчайшие сроки.

"А по состоянию на сейчас уже демонтировано два пролета разрушенного моста, устроены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты. Впоследствии будет устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия", - описал он ход работ.

Ранее Тимошенко отчитался о том, что критическая инфраструктура восстановлена уже в 1003 деоккупированных городах и поселках.