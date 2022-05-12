29 мая состоится запланированное открытие движения по восстановленному мосту через реку Ирпень. Об этом в официальном Телеграм-канале написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Сегодня, по поручению Президента Украины, вместе с главой Киевской областной военной администрации Александром Павлюком и руководителем гуманитарного штаба Киевской области Алексеем Кулебой проинспектировали ход восстановительных работ разрушенного моста через р. Ирпень в Стоянке, который был взорван 25 февраля, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск", – отметил он.
Заместитель руководителя ОП напомнил, что временный мост по левому проезду автодороги был смонтирован уже через пять дней после деоккупации Киевской области. Это дало возможность восстановить движение большегрузного транспорта в направлении Киев–Житомир в кратчайшие сроки.
"А по состоянию на сейчас уже демонтировано два пролета разрушенного моста, устроены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты. Впоследствии будет устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия", - описал он ход работ.
Ранее Тимошенко отчитался о том, что критическая инфраструктура восстановлена уже в 1003 деоккупированных городах и поселках.