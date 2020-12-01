Также министерство продолжит развивать современную инфраструктуру безопасности на дорогах.

Министерство инфраструктуры в 2021 году планирует ввести обязательный аудит безопасности для дорог международного значения, а также продолжит развивать современную инфраструктуру безопасности на дорогах.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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В частности, такое развитие предусматривает обустройство островков безопасности, пешеходных ограждений, безопасных поворотов и кольцевых развязок; улучшение разметки, запрет рекламных конструкций на обочинах и их укрепление для безопасности водителей.

Кроме этого, будет продолжена работа над ликвидацией пересечений дорог и железнодорожных путей на одном уровне; установкой демпферных систем для предотвращения лобового столкновения на высокой скорости; а также над созданием удобных и современных зон для отдыха водителей и тому подобное.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также подчеркнул необходимость внедрения систем управления безопасностью дорожного движения перевозчиками и реформирования системы контроля за техническим состоянием транспортных средств в соответствии с Директивой 2009/40/ЕС.

Хронология событий

21 октября Кабинет министров принял стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения до 2024 года, целью которой является понижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года.

В августе Министерство инфраструктуры запустило на сервисе открытых данных транспортной отрасли раздел, который содержит актуальную информацию по повышению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

13 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение виновников смертельных ДТП.

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Автор: Павел Степанец