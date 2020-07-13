Зеленский выступил за пожизненное заключение виновников смертельных ДТП

По мнению президента, действующие законы, решения и стратегии не изменили ситуацию на украинских дорогах.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Кабинетом министров отметил необходимость более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, повлекшее гибель людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский отметил, что ситуация на автодорогах остается крайне сложной, и доказательством этого является последняя авария, совершенная пьяным водителем 12 июля под Киевом, где в результате ДТП погибли четыре человека, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

«Хочу выразить соболезнования семье погибших. Прошу оказать всю необходимую помощь, в частности для лечения ребенка», - сказал он.

По словам президента, в целом за первое полугодие 2020 года на дорогах погибло почти 1,5 тысячи человек. «В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией», - добавил Зеленский.

Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах. «Бездействие и безответственность - эти два слова характеризуют отношение властей на всех уровнях к этой проблеме... Вчерашнее ужасное ДТП - это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда навеселе садятся за руль», - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что Министерство внутренних дел выступало за подписание закона № 720-IX (законопроект № 3314), по которому ответственность за вождение в нетрезвом состоянии возвращалась из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях. Были аргументы, что уголовный порядок парализует работу, ведь процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени.

Поэтому, по мнению президента, должен быть найден другой подход. В частности, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которая привела к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность. «Если вождение в пьяном повлекло гибель - срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я - за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской... И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», - заявил президент.

Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы в течение недели были подготовлены предложения и сформирован действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

«И напоследок. Мы с вами не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет на моем личном контроле. За ним будет следить, уверен, вся страна. Никто не поймет, если это лицо, из-за которого погибло такое количество людей, каким-то образом, через какие-то условия или знакомства, выйдет под залог, на свободу или на поруки», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на Столичном шоссе вблизи Киева нетрезвый водитель автомобиля Mercedes на полосе встречного движения врезался в автомобиль Hyundai. В результате столкновения погибли водитель Hyundai, его жена и двое детей. Еще одного ребенка, мальчика 2006 года рождения, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель Mercedes задержан и госпитализирован. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя в крови 1,32 промилле. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

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