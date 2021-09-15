С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 31,61 грн за литр, дизтоплива – 29,32 грн за литр.

Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 67 копеек - до 26,61 грн за литр.

Об этом сообщается на сайте министерства.

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В то же время, стоимость дизельного топлива увеличилась на 63 копейки - до 22,32 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 31,61 грн за литр, дизтоплива – 29,32 грн за литр.

Госрегулирование цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

6 сентября 2021 года Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 41 копейку - до 25,94 грн за литр.

Автор: Игорь Орел