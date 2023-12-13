С сегодняшнего дня на синей ветке метрополитена возобновлено движение поездов от станции "Демеевская" до станции "Теремки". Интервал между поездами увеличен до 13-17 минут. Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на сайте КГГА.

"На этом участке по каждому из двух путей будут курсировать поезда с интервалом 13 мин. и 17 мин., в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера). Обращаем внимание, что в туннеле между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", где ведутся ремонтные работы, поезда не будут ходить", - говорится в сообщении.

В "Киевском метрополитене" призывают пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе. Также на станциях размещены навигационные материалы, где указан режим работы "синей" линии метро и график "челночного" движения поездов.

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Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции, чтобы избежать скоплений людей на платформах.

Все подземные станции продолжают круглосуточно работать в режиме убежища, сообщают в КГГА.