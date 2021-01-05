В четверг, 7 января, во время празднования Рождества Христова в Киевском метрополитене возможны частичные ограничения работы.
Об этом напомнила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
Читайте такжеМобильное приложение Kyiv Smart City перестало работатьВ частности, на станции "Золотые ворота" 7 января возможно кратковременное закрытие на вход, чтобы все желающие могли добраться до елки на Софийской площади. Все эскалаторы в это время будут работать на подъем во избежание давки на платформе.
В то же время на станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности" на Рождество возможно ограничение входа во избежание давки на платформах.
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