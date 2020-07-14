В настоящее время, в результате махинаций с бюджетными средствами, работы на объекте строительства - Сырецко-Печерской линии метрополитена - выполнены лишь на 1%, пишут журналисты.

Мэр Киева Виталий Кличко срывает сроки сдачи метро на Виноградарь после того, как на него было выделено несколько миллиардов гривень из столичного бюджета.

Об этом говорится в материале сайта народного депутата Александра Дубинского Dubinsky.pro.

Речь идет об одном из уголовных дел, касающихся хищения бюджетных средств, выделенных на строительство метро в г. Киеве - №42019000000002358.

“Еще в сентябре 2018 года КП «Киевский метрополитен» провел тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь. Общая стоимость строительства составила около 6 млрд грн. Победителем тендера по результатам коррупционной схемы руководства КГГА, а именно Виталия Кличко, стала известная украинская компания, занимающаяся строительством подземки - ОАО «Киевметрострой». В условиях договора между заказчиком и подрядчиком было внесение аванса в размере 30% суммы договора, который должен был быть использован на протяжении 3 месяцев после получения. Однако, по инициативе КГГА, согласно письму, подписанному Николаем Поворозником, в Кабмин направили проект постановления об увеличении аванса до 95% стоимости работ со сроком использования до 24 месяцев”, - напоминает издание.

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Оно отмечает, что Кабмин согласовал соответствующие изменения в постановления КМУ №1764 от 27.12.2001 и №117 от 23.04.2014.

“Получив авансом бюджетные средства в размере 2,6 млрд гривен, подрядчик использует их не на строительство метро, согласно целевого назначения, а направляет на депозитный счет в один из государственных банков Украины. Благодаря этому также авансом получает прибыль в качестве процентов в размере примерно 139 млн гривен, которые через подконтрольные Кличко-Поворознику коммерческие структуры «обналичиваются»”, - говорится в материале.

Кроме того, согласно данным сайта Дубинского, подрядчик привлекает к строительству метро «своих» субподрядчиков, которые предоставляют ему услуги по завышенным ценам или заключают формальные договоры с целью присвоения бюджетных средств. Что также происходит “под чутким руководством” мэра Киева.

“В настоящее время, в результате махинаций с бюджетными средствами, работы на объекте строительства - Сырецко-Печерской линии метрополитена - выполнены лишь на 1%. Что ставит под очевидную угрозу сдачу объекта в срок и запуск соответствующей ветви подземки. Все это под началом Виталия Кличко, который удобно устроился в мэрском кресле, и не хочет его потерять”, - резюмирует Dubinsky.pro.

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