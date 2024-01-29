Пока неизвестно, за чей счет будет проводиться ремонт метро в Киеве.

Депутат Киевского городского совета, член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак заявил, что возобновление эксплуатации туннеля метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планируется на начало июня.

"Поверхность места аварии укрепляется для того, чтобы могла работать тяжелая техника. Планируется вырыть котлован (глубина 5.2-8.2 м) и провести дополнительные экспертизы состояния грунтов. Также предварительно запланировано заменить бетонный тоннель на участке 27 метров, дополнительно усилить его за счет химического укрепления грунтов снаружи и металлического каркаса внутри тоннеля", - сообщил депутат.

По его словам, на сегодня в рамках контраварийных работ демонтированы пути, тоннель обесточен и временно усилен лесами внутри на участке 72 метра.

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Кроме того, остается открытым вопрос, За чей счет будет производиться ремонт.

"Сроки восстановления эксплуатации сейчас называются начало июня. Смета ремонтных работ пока неизвестна, будет приниматься после окончания экспертиз и согласования проекта. Пока открыт вопрос, за чей счет будет проведен ремонт", - добавил Козак.

Ситуация с метро в Киеве - последние новости

9 декабря 2023 г. в Киеве закрыли на ремонт часть синей ветки метрополитена. В январе глава Офиса трансформаций Максим Бахматов заявил, что аварийную часть метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" нужно не ремонтировать, а строить заново. На такие работы может уйти несколько лет.

После того, как на перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" произошла авария, пассажиропоток киевского метро существенно снизился. В "Киевском метрополитене" тогда сообщали, что потеряли 20% пассажиров.

18 января директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что экономически обоснован тариф на проезд в столичном метро в 2024 году составляет более 30 гривен. Последний раз стоимость проезда в подземке поднимали в 2018 году.

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