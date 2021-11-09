Из 27 тысяч километров сети главных путей в срочном ремонте нуждаются 11 тысяч.

Подавляющее большинство подвижного состава "Укрзализныци требует замены или ремонта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время форума "Большая стройка: новая железная дорога" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Степень износа подвижного состава – 90% поездов требуют замены или ремонта. Такая же ситуация с локомотивами. Электропоезда уже на 90% по сути просто металлолом. Инфраструктура в таком же состоянии. Провалы плановых ремонтов – с 2012 по 2020 год вообще почти ничего не происходило. Если говорить об электрификации, то в период с 2012 по 2020 год электрифицировано всего 23 километра. Мы в этом году делаем в два раза больше", - сказал он.

Читайте такжеDeutsche Bahn займется пассажирскими перевозками в Украине с 2022 годаПо словам министра, из 27 тысяч километров сети главных путей в срочном ремонте нуждаются 11 тысяч, кроме того, 53% железнодорожных путей не электрифицированы.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Дмитрий Шварц