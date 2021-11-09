Кроме этого министерство разрабатывает программу обновления парка грузовых вагонов УЗ.

Министерство инфраструктуры планирует дополнительно заказать у Крюковского вагоностроительного завода двадцать дизель-поездов.

Об этом во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, это должно произойти после того, как предприятие выполнит предварительный заказ по изготовлению пяти дизель-поездов.

"Будет три в этом году, два в первом квартале, и мы дополнительно двадцать хотим заказать за два года", - сказал он.

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Также Кубраков добавил, что министерство разрабатывает программу обновления парка грузовых вагонов "Укрзализныци", выполнение которой позволит увеличить количество рабочих мест на Крюковском вагоностроительном заводе до 12 тысяч.

"Мы финализируем программу по грузовым вагонам. Это семилетняя программа, есть уже приказ, есть понимание. Мы введем государственный лизинг, который поможет и бизнесу, и "Укрзализныце". Я думаю, что мы выйдем в следующем году на эти 12 тысяч, возможно, даже больше", - сказал он.

Обновление парка вагонов УЗ

В феврале "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов ориентировочной стоимостью свыше 3 млрд грн. В частности, речь идет о приобретении 51 купейного спального вагона (стоимость - 1,51 млрд грн), 12 купейных спальных вагонов типа "СВ" (349 млн грн), 20 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле (633,7 млн грн), и 17 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, с купе начальника поезда (551,3 млн грн).

Госбюджет-2021 предусматривает выделение 4,5 млрд грн на обновление железной дороги и приобретение 100 новых вагонов.

УЗ в 2020 году приобрела за собственные средства 28 пассажирских вагонов и обновила различными видами ремонта 1 тыс. 406 старых вагонов.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, которые осуществляются всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагонозавод также проводит доукомплектование тепловозов General Electric производства Пенсильванского завода GE Transportation( США), которые закупает акционерная компания "Укрзализныця".

Автор: Дмитрий Шварц