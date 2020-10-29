По его словам, "Укрзализныця" ликвидировала дефицит локомотивов.

Глава акционерной компании "Укрзализныця" Владимир Жмак не видит необходимости в покупке тепловозов у американской компании General Electric.

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Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я на сегодня не вижу необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric, поскольку у нас есть цель перейти на электровозы, так как это намного экономичней", - сказал Жмак.

По его словам, "Укрзализныця" ликвидировала дефицит локомотивов.

"За практически месяц с начала работы нам удалось достичь ликвидации дефицита локомотивов", - сказал Жмак.

Что этому предшествовало

В конце января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована усилить развитие железнодорожной отрасли с участием американской стороны.

Он сообщил, что Министерство инфраструктуры и АО "Укрзализныця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства.

В августе 2019 года в то время глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что второй этап сотрудничества американской General Electric с акционерной компанией "Укрзализныця", который предусматривает поставку в Украину 40 тепловозов, начнется в конце 2019 года или в начале 2020 года.

Кабинет министров назначил Владимира Жмака на должность председателя правления "Укрзализныци" в конце августа 2020 года.

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Автор: Богдан Слуцкий