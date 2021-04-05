Для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber, сервис автоматически продлит его срок действия.

В связи с новыми нормами карантина сервис Uber Shuttle с 5 апреля временно прекращает работу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber по состоянию на понедельник, 5 апреля, сервис автоматически продлит срок действия пакета, когда возобновит свою работу. Как только маршруты снова будут доступны - всем пользователям обещают сообщить об этом.

«В случае возникновения любых вопросов по работе Uber Shuttle, вы можете обратиться в службу поддержки в приложении», - говорится в сообщении.

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Локдаун в Киеве: что известно

С 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина через критическую ситуацию с коронавирусом. Они введены как минимум до 16 апреля включительно, но они могут быть продлены.

Все школы и детские сады столицы закрыты. Заведения общепита смогут работать только на вынос или в режиме доставки.

Весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам.

По возможности все работники разных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.

За соблюдением локдауна будут следить правоохранители.

Также в Киеве продолжат действовать все ограничения «красной» зоны: в частности будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах запрещено находиться без маски.

Поезда «Укрзализныци» продолжат ездить через Киев и область без изменения графика, будет выполняться посадка и высадка пассажиров. В поездах и на вокзале вводится обязательный масочный режим.

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Автор: Денис Прядко