Покупают и продают автомобили в "Дії" в среднем за 195 тысяч гривен.

В Украине через мобильное приложение "Дія" было продано 200 тысяч автомобилей за 11 месяцев работы услуги. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Всего украинцы перерегистрировали уже 200 000 автомобилей. На улице каждый день вижу уникальные номера: DI IA, DI IT, их можно получить только если купили авто через "Дію", - отметил Федоров.

По его словам, с начала запуска услуги чаще всего украинцы выбирали Volkswagen - в "Дії" приобрели 66 668 этой марки авто.

В пресс-службе "Дії" отметили, что самыми популярными автомобилями на куплю-продажу в "Дії" стали: Volkswagen, Renault, Ford, Skoda, BMW. При этом покупают-продают машины в "Дії" в среднем за 195 тысяч гривен.

"Благодаря "Дії" вам не надо проверять, все ли ок с машиной, ведь приложение не даст продать авто, которое в розыске или угнано", - добавил министр.

Рынок авто в Украине - что известно

Как писал УНИАН, с января по сентябрь 2024 года Украина импортировала легковых автомобилей на общую таможенную стоимость 3 млрд 276 млн долларов, что на 14% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковушек стала Германия.

Также сообщалось, что в течение октября украинцы приобрели 4,7 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет.

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