Крупнейшим поставщиком легковушек стала Германия.

С января по сентябрь Украина импортировала легковых автомобилей с общей таможенной стоимостью 3 млрд 276 млн долларов, что на 14% больше, чем в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает "УкрАвтопром".

Отмечается, что в этом году было ввезено 239 тыс. подержанных и новых легковых авто, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Крупнейшим поставщиком легковушек стала Германия, откуда в Украину было завезено 47,5 тыс. авто. Также в лидеры среди стран-экспортеров попали Соединенные Штаты Америки и Китай.

Видео дня

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

Германия - 47527 единиц;

США - 37367;

Китай - 28653;

Япония - 24065;

Франция - 12565;

Южная Корея - 12497;

Чехия - 10501;

Словакия - 10361;

Великобритания - 10151;

Мексика - 10066.

Украинский рынок авто - последние новости

Ранее сообщалось, что в октябре украинцы приобрели 4,7 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет. Наибольшим спросом в этом сегменте тогда пользовался компактный электрический кроссовер Tesla Model Y.

В октябре также ввезли 5,8 тысячи новых легковых авто в Украину. При этом самыми популярными машинами тогда стали Toyota RAV4 и Renault Duster.

Вас также могут заинтересовать новости: