Отныне вся процедура длится пять минут.

На портале "Дія" регистрация Общества с ограниченной ответственностью (ООО) стала удобнее и быстрее. Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

"Позаботились, чтобы регистрация ООО на портале была незаметной, и добавили новые фишки. Отныне вся процедура длится 5 минут вместо 20", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обновлений появилось автоматическое определение конечного бенефициарного владельца – если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и он имеет биометрический документ. Все имеющиеся данные из реестров подтянутся автоматически, так что пользователю останется добавить только то, что отсутствует.

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Кроме того, в пресс-службе рассказали об удобствах интерфейса. В частности, были адаптированы подсказки и оптимизированы этапы регистрации, которые облегчают процесс и снижают риск ошибок.

В "Дії" также напомнили как воспользоваться этим сервисом:

авторизуйтесь на портале "Дія";

заполните заявление на регистрацию ООО;

подпишите его электронной подписью.

После этого, если заявитель соответствует всем условиям, регистрация ООО автоматически произойдет всего за несколько секунд.

"Дія" – последние новости

15 октября в государственном приложении "Дія" появилась функция проверки товара на участие в программе "Национальный кэшбек" с помощью сканирования штрихкодов.

Ранее в приложении "Дія" были добавлены новые военные облигации с названиями двух временно оккупированных городов в Донецкой области – Авдеевка и Дебальцево.

Для облигации Дебальцево ставка составляет 16,5%, дата выплаты – 12.05.2027. Для облигации Авдеевка – ставка составляет 15,6%, а дата выплаты – 20.05.2026.

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