В октябре украинцы приобрели 4,7 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет. Такие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.
Авторы напоминают, что на протяжении прошлого месяца свою первую регистрацию в нашей стране прошли более 16,3 тыс легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до 5 лет составляют почти 30% от этого количества.
Наиболее популярными среди них оказались электрокары (44%). Сразу за ними следуют бензиновые авто (34%). Третье место заняли дизельные автомобили, на которые пришлось 11% рынка в этом сегменте. Гибридные машины и авто с ГБО заняли 8% и 3% рынка, соответственно.
Самые популярные подержанные авто в возрасте до 5 лет:
- Tesla Model Y - 299 единиц;
- Tesla Model 3 - 214;
- Hyundai Kona - 187;
- Kia Niro - 166;
- Audi e-tron Sportback - 156;
- Volkswagen Tiguan - 141;
- Nissan Leaf - 123;
- Nissan Rogue - 122;
- Mazda CX-5 - 118;
- Audi Q5 - 89.
Какой автомобиль выбрать - что говорят специалисты
Недавно специалисты назвали 4 модели электрических авто, которые выходят из строя быстрее, чем "традиционные" автомобили.
Эксперты считают, что надо несколько раз подумать перед покупкой Tesla Model X, Hyundai Kona Electric, Ford Mustang Mach-E и Smart EQ Fortwo.
Первый по их словам имеет проблемы с подвеской, в то время как модель от Hyundai часто сталкивается с проблемами при зарядке аккумуляторной батареи.
А еще ранее специалисты назвали десятку лучших бюджетных электромобилей. В список попали, в частности, Cupra Born, Citroën ë-C3, Kia Niro EV и Renault Megane E-Tech Electric. Эти модели могут похвастаться, в частности, практичностью и комфортом.