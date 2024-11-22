Наибольшим спросом в этом сегменте пользовался компактный электрический кроссовер Tesla Model Y.

В октябре украинцы приобрели 4,7 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет. Такие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.

Авторы напоминают, что на протяжении прошлого месяца свою первую регистрацию в нашей стране прошли более 16,3 тыс легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до 5 лет составляют почти 30% от этого количества.

Наиболее популярными среди них оказались электрокары (44%). Сразу за ними следуют бензиновые авто (34%). Третье место заняли дизельные автомобили, на которые пришлось 11% рынка в этом сегменте. Гибридные машины и авто с ГБО заняли 8% и 3% рынка, соответственно.

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Самые популярные подержанные авто в возрасте до 5 лет:

- Tesla Model Y - 299 единиц;

- Tesla Model 3 - 214;

- Hyundai Kona - 187;

- Kia Niro - 166;

- Audi e-tron Sportback - 156;

- Volkswagen Tiguan - 141;

- Nissan Leaf - 123;

- Nissan Rogue - 122;

- Mazda CX-5 - 118;

- Audi Q5 - 89.

Какой автомобиль выбрать - что говорят специалисты

Недавно специалисты назвали 4 модели электрических авто, которые выходят из строя быстрее, чем "традиционные" автомобили.

Эксперты считают, что надо несколько раз подумать перед покупкой Tesla Model X, Hyundai Kona Electric, Ford Mustang Mach-E и Smart EQ Fortwo.

Первый по их словам имеет проблемы с подвеской, в то время как модель от Hyundai часто сталкивается с проблемами при зарядке аккумуляторной батареи.

А еще ранее специалисты назвали десятку лучших бюджетных электромобилей. В список попали, в частности, Cupra Born, Citroën ë-C3, Kia Niro EV и Renault Megane E-Tech Electric. Эти модели могут похвастаться, в частности, практичностью и комфортом.

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