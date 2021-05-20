Новоназначенный министр назвал главные задачи своей работы в авиационной отрасли.

Александр Кубраков, которого назначили министром инфраструктуры, намерен создать сеть региональных аэропортов, развивать рынок внутренних авиаперевозок и достичь цели по созданию национального авиаперевозчика.

Об этом он заявил в зале Верховной Рады, представляя программу своих действий в авиационной отрасли на посту министра.

«Это прежде всего строительство и развитие существующих аэропортов. Должна быть создана сеть региональных аэропортов. Развитие рынка внутренних авиаперевозок. Мы всё для этого будем делать. Также буду просить вашей помощи, потому что у нас рынок внутренних авиаперевозок неконкурентоспособный по сравнению с международными перевозками. Ну и конечно, создание национального авиаперевозчика», - сказал Кубраков.

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Пассажиропоток в украинских аэропортах

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020 года, сократился на 33,2% - до 2,7 млн человек.

Пассажиропоток через украинские аэропорты в 2020 году по сравнению с 2019 годом, сократился на 64,4% - до 8,664 млн человек. Украинские авиакомпании в прошлом году сократили перевозки пассажиров на 65% - до 4,793 млн человек.

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Автор: Дмитрий Шварц