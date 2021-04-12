В частности, пассажиропоток в международном сообщении сократился на 55,4%.

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-марте 2021 года, по сравнению с январем-мартом 2020 года, сократился на 54,3% - до 1,84 млн человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины на своем сайте.

В частности, пассажиропоток в международном сообщении сократился на 55,4% - до 1,62 тыс. человек.

Читайте такжеУкраина может возобновить "доковидный" пассажиропоток аэропортов до 2024 года

Украинские авиакомпании в январе-марте сократили перевозку пассажиров на 43,9% - до 1,09 млн человек. Из них международные перевозки сократились на 43,9% - до 980,3 тыс. пассажиров.

Согласно сообщению, количество коммерческих рейсов, выполненных украинскими авиакомпаниями, в январе-марте 2021 года сократилось на 37,6% - до 10,3 тыс. рейсов. Из них количество международных рейсов сократилось на 42,7% - до 7,9 тыс.

Напомним, пассажиропоток через украинские аэропорты в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократился на 64,4% - до 8,664 млн человек. Украинские авиакомпании в прошлом году сократили перевозку пассажиров на 65% - до 4,793 млн человек.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец