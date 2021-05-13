Численность пассажиров на международных рейсах в апреле достигла свыше 70% от показателя допандемического периода. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Международного аэропорта «Харьков» «New Systems AM», входящая в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского.

«В апреле 2021 года услугами Международного аэропорта «Харьков» воспользовались 59,2 тысячи пассажиров. Международный пассажиропоток составил 53,3 тысячи человек, внутренний — 5,9 тысячи. Нам удалось восстановить 64% общего и 71% международного пассажиропотока докарантинного 2019 года», — сообщили в пресс-службе аэропорта, отметив, что в качестве базы для сравнения взят апрель 2019 года, поскольку годом ранее — в апреле 2020 года — авиарейсы не выполнялись вообще из-за локдауна.

Количество вылетов в апреле составило 299 — это 72% от уровня 2019 года. Из них 184 международных рейса, а 115 — внутренних. Доля международных перелетов достигла 65% от докарантинного периода. Наиболее популярными направлениями среди путешественников стали Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Хургада и Анталия.

Вместе с тем, управляющая Международным аэропортом «Харьков» Ярославского компания «New Systems AM» из группы DCH сообщила о новых и восстановленных рейсах.

На протяжении апреля было восстановлено регулярное сообщение первой столицы Украины авиакомпанией SkyUp Airlines с грузинскими Батуми и Тбилиси. А авиаперевозчик Wizz Air возобновил регулярные перелёты в Дортмунд в Германии. Билеты на эти рейсы доступны на сайтах авиакомпаний, в билетных агентствах и в кассах харьковского аэропорта.

Помимо этого, авиакомпании SkyUp Airlines открыла из аэропорта Ярославского новое направление в Стамбул — рейсы осуществляются трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Также рейсы в Стамбул осуществляют компании Pegasus Airlines и Turkish Airlines. В том числе, с апреля доступны чартерные рейсы из Харькова в другие турецкие города — Анталию и Невшехир.

Как известно, Турция открыта для украинских туристов, а с 17 мая при въезде в страну будут отменены обязательные ПЦР-тесты.

Международный аэропорт «Харьков» (http://hrk.aero/) – один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2019 года установить исторический рекорд — за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников. По пассажиропотоку и количеству вылетов Международный аэропорт «Харьков» входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году харьковский аэропорт первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр – здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта «Днепр».

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Автор: Иван Бойко