Решение принято из-за поддержки ее руководством войны в Украине.

Немецкая управляющая компания Duisburger Hafen AG крупнейшего в мире речного порта Дуйсбург полностью закрывает представительство Беларуси.

Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий (ЦТС).

"Duisburger Hafen AG, управляющая компания крупнейшего речного порта в мире Дуйсбург, полностью закрывает представительство Беларуси и избавится от своих активов в китайско-белорусских компаниях. Компания сообщила, что совет директоров, наблюдательный совет и акционеры приняли такое решение, учитывая войну в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представительство компании в Минске уже окончательно закрыто.

Генеральный директор Duisport Маркус Банген отметил, что компания критично относилась к своей деятельности там после выборов 2020 года и теперь хочет послать "четкий сигнал".

"Мы проводим четкую линию под нашими обязательствами в Беларуси", - добавили в компании.

Справка УНИАН. Duisburger Hafen AG владеет и управляет портом Дуйсбург, а также работает со своими дочерними компаниями как Duisport Group.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко публично заявил, что в Украине не "спецоперация", а война.

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