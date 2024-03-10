Бортпроводники компании запланировали двухдневную забастовку.

Профсоюз бортпроводников крупнейшего авиаперевозчика Германии призвал сотрудников к забастовке 12-13 марта, которая будет касаться непосредственно авиакомпании Lufthansa, а также ближнемагистрального перевозчика CityLine. Цель – добиться повышения заработной платы, пишет Reuters.

Профсоюз бортпроводников UFO заявил, что забастовка, за которую проголосовали ее члены, коснется вылетов из аэропорта Франкфурта во вторник и вылетов из Мюнхена в среду. По данным Lufthansa, забастовка, вероятно, затронет около 100 000 пассажиров.

Группа авиакомпаний предупредила, что ее операционные убытки в первом квартале вырастут, и дала сдержанный прогноз на 2024 год, поскольку она борется с дорогостоящими трудовыми спорами, нивелирующими туристический бум.

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По словам журналистов, европейские авиакомпании получили выгоду от беспрецедентного спроса после пандемии, что позволило им повысить цены, но более высокие расходы на оплату труда и техническое обслуживание ограничили рост прибыли.

Lufthansa, в частности, согласилась на новые, более высокие зарплаты, чтобы прекратить забастовки, которые, по мнению аналитиков и инвесторов, угрожают ее целевому показателю операционной маржи на 2024 год.

Забастовки в Европе

Ряд забастовок уже прокатился европейскими странами с начала 2024 года. Так, крупнейший аэропорт Германии отменил все рейсы на вылет 7 марта. Причиной отмены рейсов на вылет является забастовка сотрудников службы безопасности аэропорта.

Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa ранее также был вынужден отменить 900 рейсов по всей Европе из-за 35-часовой забастовки рабочих в феврале.

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