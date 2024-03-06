Причиной отмены рейсов на вылет является забастовка сотрудников службы безопасности аэропорта.

Аэропорт города Франкфурт-на-Майне, который является самым загруженный аэродромом в Германии, будет закрыт для пассажиров рейсов, вылет которых запланирован на четверг, 7 марта 2024 года.

Причиной отмены рейсов на вылет является забастовка сотрудников службы безопасности аэропорта, организованная немецким профсоюзом Ver.di, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Забастовка приведет к серьезным перебоям в работе и отмене рейсов в течение дня. Контрольно-пропускные пункты останутся закрытыми. Таким образом, пассажиры, вылетающие из Франкфурта, не смогут пройти требуемые законом проверки безопасности", – говорится в заявлении.

Всем вылетающим пассажирам посоветовали отказаться от посещения франкфуртского аэропорта 7 марта, а вместо этого связаться со службой поддержки клиентов авиакомпании или туроператора для получения информации о рейсе.

Кроме того, профсоюз Ver.di призвал присоединиться к забастовке 7 и 8 марта 2024 года наземный персонал крупнейшего авиаперевозчика Германии Lufthansa.

"Из-за запланированной забастовки профсоюза Ver.di 7 и 8 марта в аэропорту Франкфурта в течение дня будут происходить перебои и отмены рейсов Lufthansa. Пассажирам рекомендуется проверить статус своего рейса перед поездкой в аэропорт через Интернет на сайте www.lufthansa.com", – предупредили в пресс-службе аэропорта.

Масштабные забастовки транспортников в Германии

Как ранее сообщал УНИАН, также с 2 часов ночи 7 марта 2024 года в Германии стартует очередная масштабная забастовка машинистов пассажирских поездов, которая продлится 35 часов. В результате этого возможно отмены и задержки поездов по всей стране.

Отметим, что это уже не первые масштабные забастовки железнодорожников и сотрудников аэропортов с начала 2024 года. Все они требуют улучшения условий труда, однако высокая инфляция и нехватка рабочей силы в Германии существенно осложняют переговоры.

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