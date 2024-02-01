Lufthansa призвала собственных пассажиров не приезжать в ряд аэропортов.

В Германии в четверг, 1 февраля, могут отменить или будут задержки с обслуживанием более тысячи авиарейсов, что затронет около 200 тысяч пассажиров. Причина – организованный профсоюзом однодневный предупредительный страйк персонала, обеспечивающего безопасность в аэропортах, пишет DW со ссылкой на объединение немецких аэропортов ADV.

Отмечается, что в Франкфурте из 1130 запланированных на этот день рейсов 310 уже отменили. Вместо этого крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa планирует отправить из этого аэропорта большую часть запланированных рейсов.

Забастовка началась рано утром 1 февраля. Так, Lufthansa призвала собственных пассажиров через свое приложение не приезжать в аэропорты Франкфурта, Гамбурга, Бремена, Берлина, Лейпцига, Дрездена и Эрфурта, поскольку посадка там невозможна, пишет NZZ.

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К забастовке присоединились в общей сложности работники 11 аэропортов, в частности крупнейший в стране – во Франкфурте-на-Майне, а также в Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Бремене, Ганновере, Лейпциге, Дрездене и Эрфурте. Аэропортов Мюнхена и Нюрнберга забастовка не коснулась, однако там будут отменены все рейсы в вышеназванные города.

Всего в забастовке принимают участие 25 тысяч работников аэропортов. Они требуют повышения зарплаты на 2,80 евро/час, повышения надбавок и доплат. Вместо этого Федеральное объединение предприятий воздушной безопасности и охраны (BDLS) подсчитало, что такое повышение увеличит расходы предприятий на 250 миллионов евро.

Переговоры между работодателями и профсоюзом продолжатся 6 февраля.

Авиаперевозка

В конце января 2024 года крупнейший финский авиаперевозчик Finnair отменил около 550 рейсов из-за забастовки профсоюзов против правительства Финляндии, которая запланирована на 1 и 2 февраля.

Ранее УНИАН писал, что по итогам 2023 года титул самой безопасной авиакомпании мира имеет крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand. Авиакомпания добилась успеха в широком спектре безопасности, никогда не упуская из виду мельчайшие детали.

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