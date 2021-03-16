Концессия порта «Ольвия» предоставляется на 35 лет, а концессия порта в Херсоне - на 30 лет.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает, что передача порта «Херсон» концессионеру завершится уже в марте, а по порту «Ольвия» – во второй половине осени.

Об этом он заявил во время беседы с представителем Кабмина в Верховной Раде Василием Моканом.

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«Я рассчитываю, что по Херсону передачу объекта мы до конца марта завершим, а порт «Ольвия», где катарцы, там более крупный объект, немного позднее, к сожалению, где-то вторая половина осени, потому что и позднее концессия была, плюс по передаче более тяжелый объект, но в этом году должны завершить», - сказал он.

Что этому предшествовало

В сентябре 2019 года Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий «Стивидорная «компания Ольвия», «Херсонский морской торговый порт» и имущества госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

В январе 2020 года победителем концессионного конкурса в порту «Ольвия» стала компания QTerminals из Катара. Компания управляет крупнейшим торговым портом страны - Хамад, стоимостью более 7 млрд долларов, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке. Сейчас QTerminals также работает над преобразованием порта Доха в круизный порт.

В конкурсе на концессию имущества Херсонского морского торгового порта победила компания «Рисойл-Херсон».

20 августа 2020 года морпорт "Ольвия" официально передали в концессию.

Концессия порта «Ольвия» предоставляется на 35 лет, а концессия порта в Херсоне - на 30 лет.

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Автор: Дмитрий Шварц