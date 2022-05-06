Сообщается, что Кременчугский НПЗ точно не заработает до конца года из-за серьезных разрушений в результате ракетного удара войсками РФ.

Кременчугский НПЗ не сможет возобновить работу как минимум до конца года. Ракетные удары Российской Федерации полностью уничтожили предприятие.

Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, разрушения НПЗ "достигают больших масштабов".

При этом сотрудники Кременчугского НПЗ не уволены.

"Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает. Людей там сокращать не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие", – сказал Лунин.

Отметим, за данными председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, российские военные уничтожили или повредили 15 нефтебаз в Украине. На этих нефтебазах хранились существенные запасы топлива.

"Сложилась достаточно напряженная ситуация, и она была вызвана несколькими факторами. Во-первых, остановлен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал дизелем и бензином украинский рынок. Он не работает в результате ракетных ударов со стороны российских оккупантов. Также наносились удары по нефтебазам. Около 15 различных нефтебаз было уничтожено или повреждено в результате таких ракетных ударов. Существенные запасы топлива были уничтожены. Во-вторых, затруднено хранение нефтепродуктов", - заявил Герус.

Он добавил, что весь рынок переориентировался на поставки из Западной Европы, однако есть "определенные логистические трудности".

Справка УНИАН. Кременчугский НПЗ - крупнейший производитель бензина и дизельного топлива в Украине. Входит в структуру ПАО "Укртатнафта".

В 2020 году НПЗ произвел 14,2% от всего дизеля, используемого в Украине.

Напомним, 24 апреля девять российских ракет вечером ударили по инфраструктуре Кременчуга.

После попадания российских ракет в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и теплоэлектроцентраль загорелись пожары.

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