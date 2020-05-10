Ляшко рассказал, когда заработает метро в Украине
20:05, 10 мая 2020Транспорт
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Для открытия метро нужно, чтобы в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше, чем пять на область.
Метро откроют на четвертом этапе выхода из карантина / metro.dp.ua
Открытие метрополитенов в Украине планируется на четвертом этапе выхода из карантина.
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Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.
По его словам, для открытия метро нужно, чтобы в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше, чем пять на область. Это касается, в частности, Киева, Харькова и Днепра.
Ляшко отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что возобновление работы метрополитенов невозможно до 22 мая.
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