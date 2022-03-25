Компания также добавила в океанский маршрут своего сервиса из Эквадора Санкт-Петербург.

Вторая в мире по объему контейнерных перевозок судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) продолжает работу из портов России, несмотря на санкции, введенные против агрессора за военное вторжение в Украину.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Судя по сообщению, изменений в перевозке российских грузов нет.

"На сегодня MSC принимает к перевозке товары первой необходимости, такие как продукты питания (продовольственные товары), лекарства, медицинское оборудование и гуманитарные грузы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что MSC даже продлила океанский маршрут своего сервиса из Эквадора, добавив в график заход в Санкт-Петербург.

Как сообщал УНИАН, 22 марта датская логистическая компания Maersk полностью ушла с рынка РФ.

Ранее, 14 марта, стало известно, что крупнейшая южнокорейская контейнерная компания HMM остановила морские грузоперевозки в России.

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