Речь идет о маршрутах между южнокорейским портом Пусан и портами Владивосток и Восточный в РФ.

Крупнейшая южнокорейская контейнерная компания "HMM" решила приостановить работу грузоперевозок в порты российского Дальнего Востока из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Yonhap.

"Мы постараемся возобновить предоставление услуг в зависимости от рыночной ситуации", - говорится в сообщении в южнокорейской компании.

Отмечается, что временная остановка бронирования этими маршрутами была неизбежна, поскольку из-за российского вторжения в Украину уменьшились объемы грузоперевозок.

"HMM" является крупнейшей в Республике Корея компанией, специализирующейся на морских контейнерных перевозках. Офисная сеть компании состоит из четырех международных штаб-квартир, 27 дочерних компаний, 76 филиалов, пяти зарубежных офисов и 10 офисов связи.

Война против Украины: