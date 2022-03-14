Крупнейшая южнокорейская контейнерная компания "HMM" решила приостановить работу грузоперевозок в порты российского Дальнего Востока из-за войны в Украине.
Об этом сообщает Yonhap.
"Мы постараемся возобновить предоставление услуг в зависимости от рыночной ситуации", - говорится в сообщении в южнокорейской компании.
Отмечается, что временная остановка бронирования этими маршрутами была неизбежна, поскольку из-за российского вторжения в Украину уменьшились объемы грузоперевозок.
"HMM" является крупнейшей в Республике Корея компанией, специализирующейся на морских контейнерных перевозках. Офисная сеть компании состоит из четырех международных штаб-квартир, 27 дочерних компаний, 76 филиалов, пяти зарубежных офисов и 10 офисов связи.
Война против Украины:
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