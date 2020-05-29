УЗ планирует перераспределить площади небольших вокзалов и сдавать в аренду

Речь идет, в частности, о таких вокзалах, как Чернигов, Дарница, Шепетовка, Кременчуг.

"Укрзализныця" приняла порядок, которым будет впервые внедрена методика и механизм распределения площадей на небольших и средних вокзалах (I-III класса) и минимальные требования к этим площадям.

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Об этом сообщил в.а. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Речь идет, в частности, такие вокзалы, как Чернигов, Дарница, Шепетовка, Кременчуг.

По словам Юрика, отныне на указанных вокзалах будут разделены обязательные услуги: билетные кассы, залы ожидания, санитарные узлы и прочее - а свободные площади смогут передаваться в аренду под размещение альтернативных объектов, например, заведений питания, магазинов. Чем больше общей площади будет у вокзала, тем больше площадей может быть передано в аренду.

"Каждый балансодержатель вокзала подготовит концепцию своего вокзала, которую мы детально изучим и адаптируем с точки зрения рациональности и эстетической совместимости. Если концепция будет утверждена - дальше вокзала и балансодержателю будет разрешено передать свободные площади в аренду. Такой механизм будет внедрен впервые", - отметил Юрик.

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