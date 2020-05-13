Возобновление авиаперелетов по Украине и за рубеж: когда и при каких условиях разрешат

Сначала Украина намерена возобновить внутреннее авиасообщение, а позже, как только это станет возможным, – авиарейсы за границу.

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продолжает действовать, и на период ограничительных мер приостановлено авиасообщение.

Правительство разработало план возобновления регулярных пассажирских перевозок, в том числе и авиасообщения, которые планируется проводить в 3 этапа.

Авиасообщение в Украине

Согласно разработанному плану, 29 мая планируется возобновить работу пассажирской авиации и, таким образом, возобновить внутреннее авиасообщение.

Авиарейсы за границу: когда возобновят

Запуск международного авиасообщения будет происходить в последнюю очередь, уже после завершения карантина. Украина возобновит авиарейсы в страны, которые откроют аэропорты для приема/отправки международных рейсов.

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Когда именно это произойдет, как отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, зависит, в том числе, и от снятия карантинных ограничений, введенных другими странами.

Вместе с тем глава Мининфраструктуры подчеркнул, что Украина точно не возобновит международное авиасообщение с 22 мая, хотя некоторые авиакомпании уже продают билеты на рейсы.

Ранее УНИАН рассказывал, когда в Украине возобновят пассажирские железнодорожные перевозки.