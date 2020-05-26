Возобновление железнодорожного сообщения: когда и при каких условиях поедут пассажирские поезда
В Министерстве здравоохранения анонсировали очередной этап ослабления карантина в Украине. Вскоре, в частности, должен возобновить работу железнодорожный транспорт.
Когда запустят железнодорожный транспорт
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Железнодорожные пассажирские перевозки, согласно заявлению Минздрава, планируется запустить с 1 июня – именно тогда начнется 3-й этап ослабления карантина.
В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что железнодорожное сообщение в Украине будет возобновлено раньше, чем анонсировал Кабинет министров – поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе.
По его словам, запустят все типы поездов. Первыми, в частности, поедут пригородные электрички, далее – поезда дальнего следования: скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг. В то же время в тех областях, где показатели заболеваемости это не позволят, поезда еще не будут ездят.
Также поезда поедут за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой.
Условия допуска в поезда
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После возобновления железнодорожных перевозок следует придерживаться противоэпидемических мер. Так, во время посадки в вагон будет проводиться температурный скрининг.
Членов одной семьи в купейных и плацкартных вагонах на соседних полках, по словам Криклия, будут размещать без ограничений. При этом, считает министр, в одном купе можно будет ехать без масок. Однако, когда речь идет о пригородных электричках, все должны придерживаться масочного режима.
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