Сообщается также о приостановке сборки автомобилей АвтоВАЗ на нескольких заводах в РФ.

Заводы КамАЗ из-за дефицита импортных запчастей не смогут выпускать автомобили и шасси с американскими двигателями Cummins, немецкой коробкой передач ZF и топливной аппаратурой Bosch.

Об этом в комментарии пропагандистскому Известия сообщил гендиректор компании Дмитрий Леонов.

"В связи с этим автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами – КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ", - говорится в письме компании.

Сообщается также о приостановке до 11 марта сборки автомобилей АвтоВАЗ на нескольких заводах в РФ из-за нехватки электронных компонентов.

Санкции против России в связи с вторжением в Украину были введены одновременно рядом стран мира. Кроме того, работать в РФ отказались десятки известных компаний.

Начаты четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.

На Северном и Северо-западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, продолжается оборона Чернигова.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и стойко удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы Украины и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

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