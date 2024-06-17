Среди всех марок эксперт выделил Honda, Toyota та Lexus.

Подержанные авто отличный вариант для тех, кто хочет иметь качественную машину, но не планирует переплачивать. Но далеко не все авто из вторых рук стоят внимания.

Автоэксперт в комментарии изданию Express назвал три лучших подержанных автомобиля, которые стоит приобрести в 2024 году.

Автомобили таких ведущих брендов, как Toyota, Lexus и Honda, попали в список лучших покупок, причем стоимость моделей начинается примерно от 10 000 фунтов стерлингов (около 515 тысяч гривень)

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Lexus IS300

Спортивный седан Lexus IS300 занял первое место, его хвалят за плавный ход и тихий салон.

"Lexus IS300 2017 года - это, безусловно, лучший автомобиль по соотношению цены и качества. У Lexus IS300 отличный двигатель V6. Он надежный и спортивный, отличный подержанный автомобиль для покупки", - говорится в сообщении.

Эксперт добавил, что Lexus имеет больше функций, чем его конкуренты, что выделяет его среди других на рынке.

По данным AutoTrader, ведущего рынка новых и подержанных автомобилей в Великобритании, модель IS300 2017 года можно приобрести чуть более чем за 15 000 фунтов стерлингов (чуть более 770 тысяч гривень)

Toyota Camry 2021 года

По мнению специалистов, Camry попала в тройку лидеров благодаря своей экономности, просторному салону и плавности хода

"Следующий подержанный автомобиль - Toyota Camry 2021 года. Это несомненная покупка, потому что в этом году все сдают свои автомобили в лизинг в 2021 году. Отличный подержанный автомобиль для покупки. Это фантастический, надежный и доступный подержанный автомобиль, который вы можете купить в 2024 году. Отличный кузов", - указал эксперт.

Однако Camry, скорее всего, будет стоить дороже - модель 2021 года продается более чем за 20 000 фунтов стерлингов (примерно 1,03 миллиона гривень)

Honda Civic

Вместительный салон, передовые технологии и установленный турбомотор - вот три главных преимущества Honda Civic.

"Следующий подержанный автомобиль, который вы должны купить в 2024 году, - это Honda Civic 2019 года. Я не могу сказать вам, сколько раз я видел эти автомобили с пробегом 200 тысяч миль, 300 тысяч миль, 400 тысяч миль, и они просто продолжают работать. И они имеют большую ценность при перепродаже, так что когда вам надоест Honda Civic, то вы можете получить за него довольно хорошую цену. Honda Civic - действительно хороший подержанный автомобиль", - указал эксперт.

Некоторые экземпляры этого популярного японского хэтчбека стоят чуть больше 10 000 фунтов стерлингов.

Ранее УНИАН писал, что бренд Hongqi вывел на рынок роскошный представительский седан Guoli, который стоит почти миллион долларов.

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