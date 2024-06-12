Бренд Hongqi вывел на рынок роскошный представительский седан Guoli, который стоит почти миллион (990 тыс) долларов. Об этом сообщает CarNewsChina.
Размеры Hongqi Guoli составляют 5980 х 2090 х 1710 мм, колесная база равна 3730 мм, а снаряженная масса составляет 3150 кг. Автомобиль получил 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом мощностью 388 л.с. и 8-ступенчатую коробку передач. Максимальная скорость авто составляет 220 км/ч.
Салон автомобиля отделан кожей и украшен фирменными элементами, в том числе золотым логотипом Hongqi в виде подсолнуха на рулевом колесе.
Для Hongqi Guoli использовали компоновку сидений 2+2, при которой второй ряд получил два независимых сиденья с подлокотником и поддерживает функции электрической регулировки, вентиляции, обогрева и массажа.
Hongqi – справка
Hongqi является маркой автомобилей класса люкс государственного китайского автопроизводителя FAW Group. Бренд Hongqi создали в 1958 году. Первой моделью Hongqi стала Hongqi CA72, которую выпускали в 1959 – 1967 годах. Затем его сменил Hongqi CA770, который выпускался с 1966 года до 1990-х.
В 2014 году начали выпуск представительского седана Hongqi L5, предназначенного только для высших лиц государства, а в прошлом году начали производство спортивного лифтбека Hongqi H6 и кроссовера Hongqi HS3.
Китайские автомобильные новинки – что интересного
Напомним, в прошлом году был представлен новый китайский электрический гиперкар HiPhi A, который может разгоняться от 0 до 100 км/ч чуть более чем за 2 секунды и способен разгоняться до 300 км/ч.
А еще раньше китайский производитель электромобилей Nio, который получил прозвище "китайская Tesla", представил премиальный полностью электрический седан ET7 с впечатляющими характеристиками.