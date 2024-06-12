Автомобиль отличается ретро-дизайном и напоминает модели, на которых ездил китайский лидер Мао Цзэдун.

Бренд Hongqi вывел на рынок роскошный представительский седан Guoli, который стоит почти миллион (990 тыс) долларов. Об этом сообщает CarNewsChina.

Размеры Hongqi Guoli составляют 5980 х 2090 х 1710 мм, колесная база равна 3730 мм, а снаряженная масса составляет 3150 кг. Автомобиль получил 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом мощностью 388 л.с. и 8-ступенчатую коробку передач. Максимальная скорость авто составляет 220 км/ч.

Салон автомобиля отделан кожей и украшен фирменными элементами, в том числе золотым логотипом Hongqi в виде подсолнуха на рулевом колесе.

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Для Hongqi Guoli использовали компоновку сидений 2+2, при которой второй ряд получил два независимых сиденья с подлокотником и поддерживает функции электрической регулировки, вентиляции, обогрева и массажа.

Hongqi – справка

Hongqi является маркой автомобилей класса люкс государственного китайского автопроизводителя FAW Group. Бренд Hongqi создали в 1958 году. Первой моделью Hongqi стала Hongqi CA72, которую выпускали в 1959 – 1967 годах. Затем его сменил Hongqi CA770, который выпускался с 1966 года до 1990-х.

В 2014 году начали выпуск представительского седана Hongqi L5, предназначенного только для высших лиц государства, а в прошлом году начали производство спортивного лифтбека Hongqi H6 и кроссовера Hongqi HS3.

Китайские автомобильные новинки – что интересного

Напомним, в прошлом году был представлен новый китайский электрический гиперкар HiPhi A, который может разгоняться от 0 до 100 км/ч чуть более чем за 2 секунды и способен разгоняться до 300 км/ч.

А еще раньше китайский производитель электромобилей Nio, который получил прозвище "китайская Tesla", представил премиальный полностью электрический седан ET7 с впечатляющими характеристиками.

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