В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 19,3 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.
По информации УкрАвтопром, если сравнивать с маем 2023 года, то количество регистраций таких машин выросло на 26%. В то же время, по сравнению с прошлым месяцем, показатель снизился на 2%.
Наибольшую долю в этом сегменте занимают бензиновые авто, которые охватывают 49% рынка. Дизельные легковушки занимают 23%, а электромобили - 17%. Далее следуют автомобили с ГБО (6%) и гибриды (5%).
Лидером регистраций среди подержанных легковушек из-за рубежа остался Volkswagen Golf.
В целом майская ТОП-10 выглядит следующим образом:
- VOLKSWAGEN Golf - 1049 единиц;
- RENAULT Megane - 806;
- SKODA Octavia - 640;
- VOLKSWAGEN Passat - 569;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 552;
- NISSAN Leaf - 492;
- NISSAN Rogue - 482;
- AUDI Q5 - 457;
- TESLA Model 3 - 404;
- AUDI A4 - 397.
Если говорить о среднем возрасте подержанных авто, которые перешли на украинские номера в прошлом месяце, то он составляет девять лет.
Всего с начала 2024-го свою первую регистрацию в нашей стране прошли почти 95 тысяч подержанных легковых автомобилей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 36% больше.
Рынок подержанных авто - что покупают украинцы
Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще покупать подержанные авто из США - в апреле в нашей стране зарегистрировали почти 3,7 тысячи таких легковых автомобилей. Наиболее популярными оказались Tesla Model 3, Tesla Model Y и Ford Escape.
Если говорить о подержанных авто, ввезенные из Китая, то здесь в апреле наибольшей популярностью пользовались Volkswagen ID.4, Nissan Ariya и Toyota BZ4X.