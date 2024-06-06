Среди ввозимого секонд-хенда лидером регистраций в мае был Volkswagen Golf.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 19,3 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.

По информации УкрАвтопром, если сравнивать с маем 2023 года, то количество регистраций таких машин выросло на 26%. В то же время, по сравнению с прошлым месяцем, показатель снизился на 2%.

Наибольшую долю в этом сегменте занимают бензиновые авто, которые охватывают 49% рынка. Дизельные легковушки занимают 23%, а электромобили - 17%. Далее следуют автомобили с ГБО (6%) и гибриды (5%).

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Лидером регистраций среди подержанных легковушек из-за рубежа остался Volkswagen Golf.

В целом майская ТОП-10 выглядит следующим образом:

VOLKSWAGEN Golf - 1049 единиц;

RENAULT Megane - 806;

SKODA Octavia - 640;

VOLKSWAGEN Passat - 569;

VOLKSWAGEN Tiguan - 552;

NISSAN Leaf - 492;

NISSAN Rogue - 482;

AUDI Q5 - 457;

TESLA Model 3 - 404;

AUDI A4 - 397.

Если говорить о среднем возрасте подержанных авто, которые перешли на украинские номера в прошлом месяце, то он составляет девять лет.

Всего с начала 2024-го свою первую регистрацию в нашей стране прошли почти 95 тысяч подержанных легковых автомобилей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 36% больше.

Рынок подержанных авто - что покупают украинцы

Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще покупать подержанные авто из США - в апреле в нашей стране зарегистрировали почти 3,7 тысячи таких легковых автомобилей. Наиболее популярными оказались Tesla Model 3, Tesla Model Y и Ford Escape.

Если говорить о подержанных авто, ввезенные из Китая, то здесь в апреле наибольшей популярностью пользовались Volkswagen ID.4, Nissan Ariya и Toyota BZ4X.

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